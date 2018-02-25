金砖国家：2月23日股汇市收盘纵览

路透2月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月23日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨1.29%，报1,216.43点。

中国股市：沪综指连五日收升，市场成交量不足大盘涨势料难以持续

中国汇市：人民币随中间价震荡收升，短期料续随美指波动

香港股市：恒指收高1%，市场人气回升

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巴西股市：小幅下跌，信用评级机构惠誉在下午交易盘初宣布，将该国信用评级从BB下调至BB-，此前巴西国会未能将一项社保改革提案付诸表决。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.7%，报87,293.241点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2405/17雷亚尔，上日收报3.2479/86。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.95%，报51,747.15点；大盘综合指数收盘上涨0.96%，报58,715.46点。被视为南非政治和经济风向标的银行股以2.03%的涨幅领涨。

南非汇市：兰特上涨，因传闻新总统将重组内阁

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印度股市：追随全球股市上涨，投资者买回近期表现不佳的医药和金融股。BSE指数收盘上涨0.95%，报34,142.15点；NSE指数收盘上涨1.04%，报10,491.05点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.73，上日收报65.04。

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俄罗斯股汇市休市。(完) (编译 郑茵 审校 王丽鑫)