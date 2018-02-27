金砖国家：2月26日股汇市收盘纵览

路透2月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月26日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.38%，报1,221.08点。

中国股市：沪综指收升1.2%至近三周新高，注册制延迟令中小盘股大幅反弹

中国汇市：人民币放量收涨逾300点创半个月新高，实需客盘结汇推高汇价

香港股市：恒生指数收涨触及三周高位，迹象显示内地资金加速南下

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.41%，报87,652.638点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收高为3.2319/26，上日收报3.2405/17。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.22%，报51,861.36点；大盘综合指数收盘上涨0.26%，报58,868.93点。

南非汇市：兰特从三年高位回落，因技术性因素

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印度股市：连续第二天上涨，国内本周将发布关键的GDP及财政赤字等数据，市场冀望美联储新任主席本周稍晚发表谈话时将暗示政策位居稳定的轨道上。BSE指数收盘上涨0.89%，报34,445.75点；NSE指数收盘上涨0.87%，报10,582.6点。

印度汇市：卢比兑美元收低为64.79，上日收报64.73。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.81%，报1,324.62点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.46%，报706.86点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.44%，报55.705；卢布兑欧元升值1.52%，报68.5725。(完) (编译 龚芳; 审校 王丽鑫)