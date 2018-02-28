金砖国家：2月27日股汇市收盘纵览

路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.72%，报1,212.33点。
中国股市：沪综指收跌1.1%结束六连涨，投资风口转换银行地产股领跌
中国汇市：逢低购汇促人民币收盘涨幅缩窄，关注鲍威尔国会证词
香港股市：下跌，投资者在美联储新主席的首次国会听证前锁定获利
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.82%，报86,935.438点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收低为3.2475/00，上日收报3.2319/26。
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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.33%，报52,033.51点；大盘综合指数收盘上涨0.27%，报59,027.22点。
南非汇市：兰特下跌，内阁重组后投资者锁定利润
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印度股市：收盘下滑，受银行股跌势拖累，围绕国营银行的不确定性损及冒险胃纳。BSE指数收盘下跌0.29%，报34,346.39点；NSE指数收盘下跌0.27%，报10,554.3点。
印度汇市：卢比兑美元收低为64.87，上日收报64.79。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.04%，报1,310.84点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.89%，报700.57点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.02%，报56.275；卢布兑欧元贬值0.4%，报68.85。(完) (编译 龚芳 审校 王丽鑫 )