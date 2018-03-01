金砖国家：2月28日股汇市收盘纵览

路透3月1日 - 以下为”金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月28日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌1.41%，报1,195.19点。
中国股市：沪综指收挫1%，地产及周期股止跌反弹助大盘脱离低位
中国汇市：人民币即期大幅收跌，主因美联储强化升息预期打压
香港股市：收跌1.36%并触及两周低点，本月创下两年来最大单月降幅
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1.82%，报85,353.595点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2421/28，上日收报3.2475/00。
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南非股市：收盘下滑，银行及零售类股遭逢获利了结。指标Top-40指数收盘下跌1.25%，报51,383.45点；大盘综合指数收盘下跌1.19%，报58,325.09点。
南非汇市：兰特下跌，因美联储主席鲍威尔的鹰派言论提振美元
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印度股市：连续第二日下滑，金融股领跌，对美国加快升息的疑虑损及投资者风险胃纳。BSE指数收盘下跌0.47%，报34,184.04点；NSE指数收盘下跌0.58%，报10,492.85点。
印度汇市：卢比兑美元收报65.18，上日收报64.87。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.94%，报1,285.47点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌2.05%，报686.22点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.1%，报56.3325；卢布兑欧元升值0.13%，报68.76。(完) (编译 龚芳；审校 许娜 )