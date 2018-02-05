金砖国家：2月5日股汇市收盘纵览

路透2月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月5日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌1.75%，报1,209.34点。

中国股市：沪综指连二日收升，个股分化严重银行和周期股拉抬股指明显

中国汇市：人民币即期小跌，结汇需求增强限制汇价调整空间

香港股市：恒生指数收低1.1%，但逢低买盘扳回些许跌幅

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巴西股市：大跌，因对美国通胀重新上升的担忧拖累对新兴市场资产的需求。指标股指Bovespa指数收盘下跌2.59%，报81,861.085点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2455/70，上日收报3.2138/45。

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南非股市：由于美国通胀重新上升令市场预计全球央行收紧货币政策的步伐可能比预期更激进，这拖累欧洲主要股指开盘下跌，南非股市也追随全球股市的跌势。指标Top-40指数收盘下跌2.72%，报50,496.3点，创2017年10月来的最低水准；大盘综合指数收盘下跌2.63%，至四个月低点57,113.74点。

南非汇市：兰特上涨，因总统祖马辞职的压力加重

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印度股市：连续第五个交易日下跌，追随亚洲股市跌势；美股上周五下跌，拖累亚洲股市整体下挫。此外，市场仍担心印度央行在本周稍晚的政策会议上立场可能会变得更加强硬。BSE指数收盘下跌0.88%，报34,757.16点；NSE指数收盘下跌0.87%，报10,666.55点。两大股指均创2017年9月以来的最长连跌走势。

印度汇市：卢比兑美元收报64.06，上日收报64.055。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.71%，报1,263.77点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.04%，报668.66点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.14%，报57.195；卢布兑欧元贬值0.71%，报70.95。(完) (编译 汪红英；审校 李爽)