金砖国家：2月6日股汇市收盘纵览

路透2月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月6日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌2.74%，报1,176.18点。

中国股市：沪综指收跌3.4%创近两年最大单日跌幅，受外围市场重挫拖累

中国汇市：人民币收涨至近两年半新高，美指短暂坚挺无碍市场结汇

香港股市：暴跌逾5%追随全球颓势，录得2015年8月以来最大单日跌幅

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨2.48%，报83,894.035点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2446/61，上日收报3.2455/70。

============================================================================

南非股市：指标Top-40指数收盘下跌1.27%，报49,855.83点；大盘综合指数收盘下跌1.29%，报56,377.21点。权重股Naspers盘中一度重跌4.59%，之后收复部分失土，终场收低0.50%。

南非汇市：兰特走坚，因非国大将决定祖马命运

=========================================================================

印度股市：印度央行本周即将召开会议，今年稍后还有新资本利得税将上路，在此之前全球市场重挫不但打压此间人气，还增添了投资者的担忧。BSE指数收盘下跌1.61%，报34,195.94点；NSE指数收盘下跌1.58%，报10,498.25点，均连续第六个交易日下跌。

印度汇市：卢比兑美元收报64.24，上日收报64.06。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌2.46%，报1,232.69点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌2.02%，报655.15点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.59%，报56.855；卢布兑欧元升值0.82%，报70.37。(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)