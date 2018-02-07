金砖国家：2月7日股汇市收盘纵览

路透2月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月7日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.24%，报1,173.38点。

中国股市：沪综指收挫1.8%再创逾一个月新低，金融地产股领跌

中国汇市：人民币收盘刷新近两年半高点，客盘结汇集中而购汇分散助力

香港股市：收在五周低位，地产股领跌

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巴西股市：油价下跌打压巴西国家石油公司(Petrobras)股价，进而拖累大盘。指标股指Bovespa指数收盘下跌1.34%，报82,766.734点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2757/70，上日收报3.2446/61。

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南非股市：上扬，投资者再度买入近几周来曾遭抛售的银行和金融类股。银行类股涨3.42%，金融类股涨4.4%。指标Top-40指数收盘上涨0.65%，报50,182.35点；大盘综合指数收盘上涨0.9%，报56,886.45点。

南非汇市：兰特走软，市场等待非国大领导人和总统祖马谈判的结果

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印度股市：连续第七个交易日下跌，此前印度央行称将密切监控通胀加速的形势，央行维持指标利率不变，同时保持“中性”货币政策立场。BSE指数收盘下跌0.33%，报34,082.71点，为1月4日以来最低收位；NSE指数收盘下跌0.21%，报10,476.7点，为1月3日以来最低收位。

印度汇市：卢比兑美元收报64.275，上日收报64.24。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.8%，报1,242.53点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.64%，报659.36点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.33%，报57.61；卢布兑欧元贬值0.43%，报70.67。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)