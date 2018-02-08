金砖国家：2月8日股汇市收盘纵览

路透2月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月8日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.88%，报1,163.09点。

中国股市：沪综指收跌1.4%至近半年新低，金融和周期股继续下挫拖累大盘

中国汇市：人民币收盘暴挫1.05%为近两年半最大日跌幅，或就此点燃做空情绪

香港股市：收盘小升，在连五日下跌后企稳

============================================================================

巴西股市：拉美股市下跌，继续反映全球市场的审慎；对该地区更趋限制性的货币政策的忧虑也构成拖累。交易员表示，巴西央行暗示宽松周期结束的态度大致已被消化；但政府要通过养老金改革案十分艰难，此因素持续打压市场。指标股指Bovespa指数收盘下跌1.49%，报81,532.529点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2803/11，上日收报3.2757/70。

============================================================================

南非股市：矿业股Gold Fields警示获利可能大减后股价重挫，领跌大盘。指标Top-40指数收盘下跌0.49%，报49,934.79点；大盘综合指数收盘下跌0.44%，报56,635.69点。

南非汇市：兰特微幅上涨，因总统祖马下台的前景临近

=========================================================================

印度股市：中止七连跌收高近1%，印孚瑟斯(Infosys)等权重股助大盘结束9月以来最长连跌。BSE指数收盘上涨0.97%，报34,413.16点；NSE指数收盘上涨0.96%，报10,576.85点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.255，上日收报64.275。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌2.56%，报1,210.69点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌2.7%，报641.59点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.41%，报58.4225；卢布兑欧元贬值1.18%，报71.505。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)