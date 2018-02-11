金砖国家：2月9日股汇市收盘纵览

路透2月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月9日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌1.74%，报1,142.85点。

中国股市：沪综指放量暴跌4%至近八个月新低，受外盘影响恐慌情绪加剧

中国汇市：人民币缩量收升，中国通胀数据符合预期对市场影响甚微

香港股市：恒指收挫3.1%，创2008年全球金融危机以来最大单周跌幅

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.78%，报80,898.697点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3017/23，上日收报3.2803/11。

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南非股市：以大跌走势结束动荡的一周，总统祖马前途未卜，打压大盘。指标Top-40指数收盘下跌1.3%，报49,287.45点；大盘综合指数收盘下跌1.29%，报55,902.62点。

南非汇市：兰特上涨，因多头继续押注祖马将下台

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印度股市：跌逾1%，并遭遇8月以来最大周线跌幅，因全球股市溃跌冲击亚洲市场，此外国内通胀疑虑挥之不去也构成打压。BSE指数收盘下跌1.18%，报34,005.76点；NSE指数收盘下跌1.15%，报10,454.95点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.3975，上日收报64.255。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌2.06%，报1,185.79点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌2.05%，报628.43点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.04%，报58.4；卢布兑欧元升值0.07%，报71.4575。(完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)