金砖国家：3月1日股汇市收盘纵览

路透3月2日 - 以下为”金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月1日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.25%，报1,192.25点。

中国股市：沪综指小幅收升，金融股企稳助大盘终结两连跌

中国汇市：人民币收盘扩大跌幅，美指持坚刺激美元空头回补需求

香港股市：恒指反弹收升，华信能源高层遭调查拖累相关个股大跌

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.03%，报85,377.786点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收低为3.2541/48，上日收报3.2421/28。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.72%，报51,011.02点；大盘综合指数收盘下跌0.69%，报57,923.16点。

南非汇市：兰特跌至两周低位，因对美联储加息的担忧加深

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印度股市：连续第三天收低，受银行股跌势拖累；12月当季国内生产总值(GDP)表现优于预期，但国外相关讯息打压风险胃纳。BSE指数收盘下跌0.4%，报34,046.94点；NSE指数收盘下跌0.33%，报10,458.35点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.17，上日收报65.18。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.88%，报1,274.18点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.2%，报677.96点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.87%，报56.8225；卢布兑欧元贬值1.32%，报69.67。(完) (编译 龚芳；审校 张若琪)