金砖国家：3月2日股汇市收盘纵览

路透3月4日 - 以下为”金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月2日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.85%，报1,182.06点。
中国股市：沪综指收市下跌，外盘走势不稳令投资者心存疑虑
中国汇市：人民币收盘跌幅缩窄，美贸易战忧虑压制美指反弹
香港股市：恒指收挫1.5%创三周最大跌幅，受全球贸易战疑虑打击
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巴西股市：拉美股市收盘涨跌互现，稍早因美国总统特朗普计划对钢铝进口征收关税全线下跌后，一些指数略扳回失地，小幅上涨。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.45%，报85,761.336点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2493/06，上日收报3.2541/48。
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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.37%，报50,824.62点；大盘综合指数收盘下跌0.31%，报57,744.7点。
南非汇市：兰特下跌，因担忧全球贸易战一触即发
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印度股市汇市：休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.98%，报1,261.63点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.94%，报671.61点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.01%，报56.815；卢布兑欧元贬值0.57%，报70.07。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)