金砖国家：3月5日股汇市收盘纵览

路透3月6日 - 以下为”金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月5日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.5%，报1,176.12点。

中国股市：沪综指小幅收升，市场人气继续修复令股指暂难脱盘局

中国汇市：人民币收盘小涨，午后购汇情绪升温日内涨势收窄

香港股市：恒指收跌2.3%创三周最大跌幅，投资者持续担心贸易战

============================================================================

巴西股市：收高，但食品加工商BRF SA收挫近20%，此前巴西联邦警方表示逮捕了该公司前执行长，称他及其他一些主管涉嫌对公司试图规避食安检查犯下诈欺知情。其他一些食品企业股价也下跌。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.3%，报86,022.825点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2474/81，上日收报3.2493/06。

============================================================================

南非股市：收高，交易员称，继股市上周大跌后，投机客趁机买进。指标Top-40指数收盘上涨0.39%，报51,021.75点；大盘综合指数收盘上涨0.29%，报57,912.4点。

南非汇市：兰特反弹，因美元下跌

=========================================================================

印度股市：第四个交易日下跌，受NMDC Ltd等金属股拖累，在美国总统特朗普宣布计划对进口钢铝材征收高额关税后，市场浮现全球贸易战忧虑。BSE指数收盘下跌0.88%，报33,746.78点；NSE指数收盘下跌0.95%，报10,358.85点。NSE指数收在2017年12月15日以来最低。

印度汇市：卢比兑美元收报65.105，上交易日收报65.17。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.42%，报1,279.51点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.58%，报682.23点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.7%，报56.42；卢布兑欧元升值0.66%，报69.61。(完)