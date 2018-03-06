金砖国家：3月6日股汇市收盘纵览

路透3月7日 - 以下为”金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月6日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨1.51%，报1,193.93点。
中国股市：沪综指放量收升1%，保险和能源周期板块领涨大盘
中国汇市：人民币收盘微升，期待两会指引市场大方向
香港股市：恒指收盘大涨2.1%，因有关贸易战的担忧缓解
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.43%，报85,653.015点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2097/05，上日收报3.2474/81。
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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨2.42%，报52,257.99点；大盘综合指数收盘上涨2.3%，报59,242.86点。食品企业Tiger Brands自三个月低点回升。
南非汇市：兰特兑美元走强，因第四季经济增长快于预期
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印度股市：受印度工业信贷投资银行和Housing Development Finance等借贷业者拖累，回吐稍早涨幅收低逾1%。BSE指数收盘下跌1.27%，报33,317.2点；NSE指数收盘下跌1.06%，报10,249.25点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.955，上日收报65.105。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.15%，报1,281.43点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.19%，报680.94点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.44%，报56.67；卢布兑欧元贬值0.99%，报70.3。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)