金砖国家：3月7日股汇市收盘纵览

路透3月8日 - 以下为”金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月7日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.4%，报1,189.2点。

中国股市：沪综指收跌，前期强势板块转入调整大盘冲高回落

中国汇市：人民币收盘涨至一周高点，短期仍延续区间波动

香港股市：恒生指数收挫1%，贸易战疑虑复燃打压全球市场

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巴西股市：拉美股汇市普遍下跌，因特朗普经济顾问柯恩辞职，使得全球爆发贸易战的忧虑重燃。巴西指标股指Bovespa指数收盘下跌0.2%，报85,483.554点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2429/41，上日收报3.2097/05。

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南非股市：银行股上日劲扬后遭遇获利了结，打压大盘。指标Top-40指数收盘下跌0.48%，报52,005.09点；大盘综合指数收盘下跌0.47%，报58,962.65点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因担心爆发贸易战

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印度股市：受石油勘探股及银行股拖累，BSE指数和NSE指数连续六个交易日收低，为一个月来最长连跌。BSE指数收盘下跌0.85%，报33,033.09点，为12月8日以来最低；NSE指数在12月7日以来首次跌破10,200点水准，收盘下跌0.93%，报10,154.2点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.88，上日收报64.955。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.88%，报1,270.17点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.81%，报675.41点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.21%，报56.79；卢布兑欧元贬值0.29%，报70.5025。(完) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)