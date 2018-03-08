金砖国家：3月8日股汇市收盘纵览

路透3月9日 - 以下为”金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月8日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.51%，报1,195.24点。

中国股市：沪综指收升，出口数据远胜预期提振大盘绩优股走强

中国汇市：人民币收盘下跌，中国2月出口数据向好但影响有限

香港股市：恒指收高1.5%，因中国贸易数据强劲且贸易战相关担忧缓解

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巴西股市：大盘受铁矿石跌价及企业财报的打压，为跌幅最大的拉美股市，指标股指Bovespa指数收盘下跌0.58%，报84,984.607点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2615/45，上日收报3.2429/41。

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南非股市：涨跌互见，电信集团MTN受新派息政策提振股价跳涨，部分矿业股则因大宗商品价跌及业绩欠佳而走势疲软。指标Top-40指数收盘上涨0.1%，报52,057.14点；大盘综合指数收盘下跌0.06%，报58,926.01点。

南非汇市：兰特兑美元走软，因贸易战忧虑重创金属价格

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印度股市：七个交易日来首次收高，金融股为大盘贡献了一半以上涨幅。BSE指数收盘上涨0.96%，报33,351.57点；NSE指数收盘上涨0.87%，报10,242.65点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.14，上日收报64.88。

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俄罗斯股汇市休市。

MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.32%，报673.26点。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)