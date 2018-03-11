金砖国家：3月9日股汇市收盘纵览

路透3月11日 - 以下为”金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月9日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨1%，报1,207.23点。
中国股市：沪综指收升，富士康快速通过IPO审核提振TMT板块走强
中国汇市：人民币收盘小跌结汇需求较多，中国央行官员答记者问影响有限
香港股市：恒指收高逾1%，美朝对话希望抵消对中国增长放缓的忧虑
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巴西股市：拉美股市全线上涨，巴西指标股指Bovespa指数创三周最大日内涨幅，此前美国经济数据缓解对美联储收紧货币政策的担忧。Bovespa指数收盘上涨1.63%，报86,371.413点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2505/14，上日收报3.2615/45。
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南非股市：受美国就业数据提振扩大涨幅。指标Top-40指数收盘上涨0.56%，报52,348.57点；大盘综合指数收盘上涨0.41%，报59,169.23点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因美国就业数据好坏不一
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印度股市：回吐稍早涨幅收盘小幅下跌，受塔塔钢铁(Tata Steel)等钢铁企业拖累，因美国钢铝进口关税形势仍不明朗，投资者继续保持观望。BSE指数收盘下跌0.13%，报33,307.14点；NSE指数收盘下跌0.15%，报10,226.85点。
印度汇市：卢比兑美元收报65.165，上日收报65.14。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.21%，报1,285.53点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.42%，报682.83点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.23%，报56.66；卢布兑欧元升值1.07%，报69.75。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)