金砖国家：6月12日股汇市收盘纵览

路透6月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月12日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.91%，报1,008.92点。

中国股市：沪综指收跌结束四连涨，上攻动力不足重要阻力位附近走势反复

中国汇市：人民币兑美元窄幅整理微收升，短期料维持横盘走势

香港股市：恒指收跌1.2%，科技股卖盘引发获利了结

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巴西股市：下跌，交易员担心针对总统特梅尔(Michel Temer)的繁冗法律程序有可能导致他的改革计划实施进一步推后。上周五巴西最高法院驳回了可能迫使特梅尔下台的起诉，给了他一些喘息空间，但也可能延长这场政治危机。指标股指Bovespa指数收盘下跌1%，报61,700.232点，受布拉德斯科银行、伊塔乌联合银行控股和淡水河谷等蓝筹股跌势拖累。

巴西汇市：雷亚尔兑美元下跌0.6%，自5月18日以来已下跌近5%，周一收报3.3109/15，上日收报3.2906/21。

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南非股市：下跌，本币兰特走强，导致进行兰特对冲操作的公司股票承压。指标Top-40指数收盘下跌1.54%，报45,169点；大盘综合指数收盘下跌1.25%，报51,564点。

南非汇市：兰特兑美元走强，摆脱穆迪下调南非评等的影响

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印度股市：收低，ICICI Bank等近期表现出众的个股下跌，受通胀和工业产生数据公布前市场的谨慎情绪影响。BSE指数收低0.53%，报31,095.70点；NSE指数收跌0.54%，报9,616.40点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.45，上日收报64.24。

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俄罗斯股汇市：逢公众假日休市(完) (编译 白云; 审校 王丽鑫)