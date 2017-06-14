金砖国家：6月14日股汇市收盘纵览

路透6月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月14日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收高0.39%，报1,013.69点。

中国股市：沪综指收低创逾一个月最大单日跌幅，保险等金融股领跌

中国汇市：人民币微收升静待美联储议息结果，欧央行增持人民币

香港股市：收盘基本持平，投资者等待美联储决定

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巴西股市：指标Bovespa指数收高0.15%，报61,922.926点，受布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO)的涨势支撑，此前联邦法院宣布该行执行长办公室非法逃避税务罚款的罪名不成立。

巴西汇市：雷亚尔兑美元上涨1%，为拉美地区涨幅最大的币种，终场收报3.2798/05，上日收报3.3078/83。

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南非股市：大盘综合指数收跌0.26%，报51,489点；指标Top-40指数收跌0.4%，报45,085点。多元化矿业公司英美资源集团和必和必拓是蓝筹股中跌幅最大的股票。

南非汇市：兰特上涨，因弱于预期的美国数据拉低美元

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印度股市：在震荡交投中收高，信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES)劲扬3.2%，受4月订阅用户数增加激励而上扬。BSE指数收升0.17%，报31,155.91点；NSE指数收高0.12%，报9,618.15点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.2975，上日收报64.34。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收跌1.67%，报1,013.78点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘低1.5%，报516.52点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.8%，报57.4350；卢布兑欧元贬值0.88%，报64.445。(完) (编译 白云; 审校 李婷仪)