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金砖国家：6月15日股汇市收盘纵览
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2017年6月15日 / 晚上11点32分 / 2 个月前

金砖国家：6月15日股汇市收盘纵览

路透新闻部

1 分钟阅读

路透6月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月15日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收跌0.99%，报1,003.64点。

中国股市：沪综指微收升，美联储加息影响有限大盘维持震荡盘整

中国汇市：美元指数小幅反弹人民币微收跌，美联储加息影响有限

香港股市：恒指收低1.2%至三周低位，受美国升息影响

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巴西股汇市：逢圣体节假日休市。

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南非股市：股市下跌，矿业股跌幅最大，因南非政府修订了采矿业的所有权规定。大盘综合指数收跌1.28%，报50,831.89点；指标Top-40指数收跌1.27%，报44,512.15点。

南非汇市：兰特大跌，因美联储加息及南非修订采矿业章程

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印度股市：收跌，投资者对近期上涨的股票进行获利了结，另外，美国经济数据疲弱，美联储政策立场相对偏鹰派，以及对美国政治动荡的担忧均损及市场人气。BSE指数收低0.26%，报31,075.73点；NSE指数收低0.42%，报9,578.05点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.54，上日收报64.2975。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收跌2.15%，报991.960点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘低2.32%，报504.56点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.79%，报57.89；卢布兑欧元贬值0.12%，报64.5225。(完) (编译 白云; 审校 张若琪)

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