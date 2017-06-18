金砖国家：6月16日股汇市收盘纵览

路透6月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月16日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.05%，报1,003.12点。

中国股市:沪综指缩量小幅收跌，交投淡静金融股尾盘跳水拖累大盘

中国汇市:美元指数反弹致人民币小幅收跌，结汇情绪略有升温

香港股市:恒生指数收涨，但本周录得三个月来最大单周跌幅

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.48%，报61,626.413点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2865/71，上日收报3.2798/05。

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南非股市：因假期休市。

南非汇市: 因假期休市。

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印度股市：印度NSE股指小幅收升，但六周来首次录得单周下跌；信息科技和医药类股因获利前景担忧而挫低，抵消了银行股反弹的拉抬效应。BSE指数收盘下跌0.06%，报31,056.4点，当周跌0.66%；NSE指数收盘上涨0.1%，报9,588.05点，但当周跌0.76%，之前该指数连续五周周线上扬，为2014年末以来最长连涨纪录。

印度汇市：卢比兑美元收报64.43，上日收报64.54.

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.24%，报994.38点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.26%，报505.87点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.21%，报57.77；卢布兑欧元贬值0.28%，报64.7。(完) (编译 李爽 审校 张涛)