金砖国家：6月19日股汇市收盘纵览

路透6月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月19日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.98%，报1,012.95点。

中国股市：沪综指反弹收升，不确定性因素明朗周期股领涨大盘

中国汇市：人民币微收贬，受油盘购汇和离岸人民币走贬带动

香港股市：恒指收高1.2%创六周来最大单日涨幅，受研设新板计划激励

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巴西股市：上涨，受矿业类股和巴西航空工业公司(Embraer)股价上涨支撑，但对政治危机可能导致结构性改革推迟的持续担忧抑制涨势。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.63%，报62,014.033点。

巴西汇市：受政治不确定性拖累雷亚尔一度大幅下挫，之后收窄跌幅。雷亚尔兑美元收报3.2843/49，上日收报3.2865/71。

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南非股市：上涨，因之前被超卖的股票吸引了买家。BP Bernstein的交易员Vasili Tirasis说，“股市从超卖水平反弹，出现了普遍上涨。”指标Top-40指数收盘上涨1.95%，报45,381.2点；大盘综合指数收盘上涨1.54%，报51,615.9点。

南非汇市：兰特下跌逾1.5%，因监管机构建议将促成长作为央行首要目标

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印度股市：上涨，银行股上扬，因央行一项倡议指示银行业对大额贷款违约者启动破产程序，市场憧憬这将有助于降低抑制该国信贷增长的坏账水平。BSE指数收盘上涨0.82%，报31,311.57点；NSE指数收盘上涨0.72%，报9,657.55点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.425，上日收报64.43。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.4%，报998.34点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.8%，报509.94点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.16%，报58.4425；卢布兑欧元贬值0.75%，报65.1825。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)