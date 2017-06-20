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金砖国家：6月20日股汇市收盘纵览
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2017年6月21日 / 凌晨12点01分 / 2 个月前

金砖国家：6月20日股汇市收盘纵览

路透新闻部

1 分钟阅读

路透6月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月20日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.42%，报1,008.67点。

中国股市：沪综指小幅收跌，明晟MSCI纳入A股决定前大盘走势平稳

中国汇市：人民币大幅收贬创月内最低，收盘前遭维稳缩减跌幅

香港股市：恒指下跌，投资者对于研设新板计划的热情降温

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巴西股市：延续跌势，之前参议院一委员会否决了一项简化劳动法的议案。指标股指Bovespa指数收盘下跌2.01%，报60,766.156点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元盘中一度下跌1.7%至一个月低点3.34，随后反弹。雷亚尔兑美元收报3.3302/08，上日收报3.2843/49。

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南非股市：下跌，受资源类股拖累。自上周四政府将黑人在矿业公司的最低持股比例从26%提高至30%以来，资源类股已下跌。指标Top-40指数收盘下跌0.91%，报44,970.49点；大盘综合指数收盘下跌0.88%，报51,160.57点。

南非汇市：兰特下跌，受南非央行职能的争议拖累

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印度股市：收盘微跌，因金融类股下跌抵消了科技类股的涨势。BSE指数收盘下跌0.04%，报31,297.53点；NSE指数收盘下跌0.04%，报9,653.5点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.495，上日收报64.425。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.73%，报981.03点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌2.02%，报499.64点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值2.04%，报59.6325；卢布兑欧元贬值1.78%，报66.34。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)

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