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金砖国家：6月21日股汇市收盘纵览
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2017年6月21日 / 晚上11点37分 / 2 个月前

金砖国家：6月21日股汇市收盘纵览

路透新闻部

2 分钟阅读

路透6月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月21日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.22%，报1,006.47点。

中国股市：沪综指收升，明晟MSCI纳入A股符合市场预期尾盘涨幅扩大

中国汇市：购汇刺激人民币小幅收贬，A股加入MSCI指数影响有限

香港股市：下跌，市场担心A股纳入MSCI将带来竞争

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巴西股市：微跌，但巴西淡水河谷股价上涨，追随铁矿石价格涨势。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.01%，报60,761.742点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3320/26，上日收报3.3302/08。

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南非股市：上涨，黄金类股领涨，受金价上扬提振。自上周四政府将黑人在矿业公司的最低持股比例从26%提高至30%以来，黄金类股已下跌。但周三随着金价上涨，该类股暂获喘息。指标Top-40指数收盘上涨0.54%，报45,213.45点；大盘综合指数收盘上涨0.47%，报51,402.69点。

南非汇市：兰特下跌，此前发布的CPI数据疲弱

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印度股市：连续第二日小幅收低，追随亚洲股市跌势，投资者等待印度央行本月稍早政策会议的会议记录。BSE指数收盘下跌0.04%，报31,283.64点；NSE指数收盘下跌0.21%，报9,633.6点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.52，上日收报64.495。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.78%，报973.33点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.27%，报498.31点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.16%，报60.3225；卢布兑欧元贬值1.54%，报67.36。(完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)

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