金砖国家：6月22日股汇市收盘纵览

路透6月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月22日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.23%，报1,008.81点。

中国股市：沪综指冲高回落放量收跌，民企股票跳水打击市场人气

中国汇市：人民币窄幅整理连六日收跌，短期汇价料继续小幅震荡

香港股市：收在平盘附近，投资者衡量A股入摩的可能影响

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.84%，报61,272.215点，受铁矿石开采商巴西淡水河谷和巴西国家石油公司股票涨势支撑。

巴西汇市：对政治危机加剧可能导致推迟实施结构性改革的担忧促使巴西央行采取谨慎立场。这种担忧使雷亚尔持平。雷亚尔兑美元收报3.3349/55，上日收报3.3320/26。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.59%，报44,944.65点；大盘综合指数收盘下跌0.64%，报51,072.86点。

南非汇市：兰特上扬，投资人对宪法法庭裁决表示欢迎

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印度股市：BSE股指稍早曾一度上涨0.8%至纪录高点，收盘基本持平，因IT类股回吐稍早涨势，且能源类股因油价下滑而挫跌。BSE指数收盘上涨0.02%，报31,290.74点；NSE指数收盘下跌0.04%，报9,630点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.5875，上日收报64.52。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.53%，报978.45点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.21%，报497.24点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.64%，报59.9375；卢布兑欧元升值0.71%，报66.885。(完) (编译 汪红英；审校 李爽)