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金砖国家：6月23日股汇市收盘纵览
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2017年6月25日 / 早上8点53分 / 1 个月前

金砖国家：6月23日股汇市收盘纵览

路透新闻部

2 分钟阅读

路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.28%，报1,011.67点。

中国股市：沪综指震荡收升，蓝筹股获利回吐压力加大市场波动幅度

中国汇市：人民币连七日收贬再刷月内新低，年中购汇高峰影响持续

香港股市：收平，本周稍早MSCI明晟将中国A股纳入指标股指

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.3%，报61,087.135点。发电企业Centrais Elétricas Brasileiras SA股价下跌近5%，因交易商在该股周四因重组计划引发的乐观情绪而上涨后了结获利。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3385/91，上日收报3.3349/55。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.92%，报45,358.66点；大盘综合指数收盘上涨0.84%，报51,503.52点。南非市值最大的上市公司Naspers公布年度获利骤增41%，因其投资中国腾讯控股获得的丰厚回报盖过了其它业务疲弱的影响。

南非汇市：兰特延续涨势，因南非政治不确定性缓和及关注经济基本面

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印度股市：印度股市NSE指数周五连续第四日收低，为4月中旬以来最长连跌纪录，因投资者对印度国家银行(SBI)和Kotak Mahindra Bank Ltd等金融股了结获利。BSE指数收盘下跌0.49%，报31,138.21点，但周线收高0.26%。NSE指数收盘下跌0.57%，报9,574.95点，为5月25日以来最低收位；周线收低0.14%。

印度汇市：卢比兑美元收报64.52，上日收报64.5875。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.07%，报988.93点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.14%，报502.93点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.92%，报59.385；卢布兑欧元升值0.61%，报66.4775。(完) (编译 许娜；审校 李春喜)

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