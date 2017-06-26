金砖国家：6月26日股汇市收盘纵览

路透6月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月26日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.74%，报1,019.11点。

中国股市：沪综指放量收创逾两个月新高，万科等房地产股领涨

中国汇市：人民币微收升但与CNH价差走阔，盘中再度刷新月内低点

香港股市：收高，回归20周年前夕市场人气表现乐观

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.8%，报62,188.087点。

巴西汇市：雷亚尔上涨，因美国制造业数据逊于预期，让外界更多押注美联储未来数月升息步伐将慢于既定计划。雷亚尔兑美元收报3.3008/15，上日收报3.3385/91。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.54%，报45,113.21点；大盘综合指数收盘下跌0.42%，报51,288.71点。

南非汇市：兰特连续第三日上涨，因投资者热衷新兴市场货币

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印度股市和汇市：逢假期休市，周二恢复交易。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.4%，报992.84点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.12%，报502.32点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.04%，报58.77；卢布兑欧元升值1.14%，报65.72。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)