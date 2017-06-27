金砖国家：6月27日股汇市收盘纵览

路透6月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月27日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.24%，报1,016.68点。

中国股市：沪综指收升续创逾两个月新高，煤炭板块涨幅居前

中国汇市：人民币午后遭遇维稳暴力收涨，离/在岸均触及一周新高

香港股市：收低，因创业板市场创下近两年最大跌幅

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巴西股市：下滑，此前巴西最高联邦检察官指控总统特梅尔受贿。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.82%，报61,675.462点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.3180/85，上日收报3.3008/15。

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南非股市：温和收高，金矿类股领涨，此前金价自六周低位回升。指标Top-40指数收盘上涨0.39%，报45,288.38点；大盘综合指数收盘上涨0.28%，报51,432.24点。

南非汇市：兰特下跌，此前南非公布的就业数据疲弱

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印度股市：NSE指数连跌第五日，收于一个月低点，因媒体报导印度央行要求银行业对清算重组的贷款增加拨备，打压银行类股下跌。BSE指数收盘下跌0.58%，报30,958.25点；NSE指数收盘下跌0.66%，报9,511.4点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.525，上交易日收报64.52。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.1%，报1,003.79点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.64%，报510.57点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1.23%，报59.49；卢布兑欧元贬值2.67%，报67.475。(完)