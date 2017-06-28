金砖国家：6月28日股汇市收盘纵览

路透6月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月28日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.45%，报1,012.1点。

中国股市：沪综指收跌，蓝筹股走势和缓短期大盘将维持盘整格局

中国汇市：人民币收升重回6.80关口，大行护驾加重市场谨慎情绪

香港股市：创下近两周最大跌幅，因抛压冲击小盘股

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巴西股市：巴西市场全天呈拉锯走势，交易商等待总统特梅尔的经济改革计划能否推进的进一步线索。指标股指Bovespa指数盘中一度下跌0.4%，收盘上涨0.56%，报62,017.974点。

巴西汇市：雷亚尔收高，稍早接近平盘水准。雷亚尔兑美元收报3.2836/49，上日收报3.3180/85。

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南非股市：收高，受矿业类股涨势带动。指标Top-40指数收盘上涨0.48%，报45,504.55点；大盘综合指数收盘上涨0.32%，报51,596.84点。

南非汇市：兰特上升，因美元走弱

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印度股市：NSE指数逾一个月来首次收在9,500点关口下方，信实工业公司(Reliance Industries)等股造成拖累，投资者担心在近期创纪录高位的涨势过后估值可能偏高。BSE指数收盘下跌0.4%，报30,834.32点，为5月25日以来最低收盘位；NSE指数收盘下跌0.21%，报9,491.25点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.55，上日收报64.5250。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.1%，报1,002.83点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.14%，报511.31点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.49%，报59.2；卢布兑欧元升值0.13%，报67.39。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)