金砖国家：6月6日股汇市收盘纵览

路透6月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月6日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.17%，报1,015.89点。

中国股市：沪综指收盘小涨，但观望气氛浓厚令A股成交再创四个月新低

中国汇市：人民币兑美元收盘续创近七个月新高，急升走势料暂歇

香港股市：收于23个月新高，拜地产股大涨所赐

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.81%，报62,954.691点，受肉类加工商JBS SA涨势支撑。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2760/65，上日收报3.2866/81。巴西央行周二公布的会议记录显示降息步伐将放缓，这帮助提振对雷亚尔的需求，不过政治丑闻扩大之际围绕结构性改革实施情况的担忧，令雷亚尔涨势受限。

============================================================================

南非股市：触及逾一个月低位，受累于南非经济八年来首次陷入衰退。指标Top-40指数收盘下跌1.19%，报45,889.51点；大盘综合指数收盘下跌1.17%，报52,251.87点，创4月24日来低点。

南非汇市：兰特兑美元下跌逾1%，因南非经济滑入衰退

=========================================================================

印度股市：收低，从盘中触及的纪录高位回落。BSE指数收盘下跌0.38%，报31,190.56点，此前触及31,430.32点的纪录高位；NSE指数收盘下跌0.39%，报9,637.15点，盘中曾首次突破9,700点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.425，上日收报64.355。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.3%，报1,041.23点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.36%，报529.69点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.14%，报56.52；卢布兑欧元贬值0.13%，报63.78。(完) (编译 杜明霞；审校 王兴亚)