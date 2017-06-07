金砖国家：6月7日股汇市收盘纵览

路透6月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月7日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.01%，报1,015.75点。

中国股市：沪综指收升1.2%创逾一个月新高，市场预期好转个股普涨

中国汇市：人民币兑美元连三日收升，外储续增有利于汇价稳固

香港股市：收低，因有更多香港上市企业成为卖空目标

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巴西股市：上涨，之前劳动法改革提议在参议院经济事务委员会获批，为最终获得通过清除障碍，但选举法院审判结果的不确定性限制涨幅，因为最终结果可能让总统特梅尔下台。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.34%，报63,170.733点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2714/21，上日收报3.2760/65。

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南非股市：股市下跌，零售业者Steinhoff International等个股跌幅居前，该公司之前公布营收数据令人失望，即便其半年营业利润增加13%。指标Top-40指数收盘下跌0.18%，报45,809.08点；大盘综合指数收盘下跌0.26%，报52,117.82点。

南非汇市：兰特兑美元回稳，市场焦点回到全球事件

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印度股市：银行股升至纪录高位，之前印度央行降低通胀预估，而且发布的声明不那么强硬。BSE指数收盘上涨0.26%，报31,271.28点；NSE指数收盘上涨0.28%，报9,663.9点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.325，上日收报64.425.

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.66%，报1,034.31点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.59%，报526.54点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值1%，报57.0825；卢布兑欧元贬值0.88%，报64.34。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)