金砖国家：6月8日股汇市收盘纵览

路透6月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月8日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.33%，报1,019.06点。

中国股市：沪综指收升至近一个半月新高，低估值二线蓝筹股走势抢眼

中国汇市：人民币兑美元基本收平，交投偏谨慎关注外围市场动向

香港股市：创23个月收盘高位，受中国贸易数据稳健提振

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.66%，报62,755.574点。

巴西汇市：雷亚尔收高，此前巴西最高选举法院大多数法官认同排除Odebrecht SA高管的证词，这可能加强总统特梅尔关于2014年与罗塞夫搭档竞选时未收受非法资金的主张。最高选举法院料将于周五做出是否让选举结果作废和罢免特梅尔的决定。雷亚尔兑美元收报3.2637/52，上日收报3.2714/21。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.16%，报45,733.78点；大盘综合指数收盘下跌0.31%，报51,958.52点，创3月27日来低位。

南非汇市：兰特兑美元下滑，因制造业和矿业数据疲弱

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印度股市：跟随亚洲市场收低，BSE指数收盘下跌0.19%，报31,213.36点；NSE指数收盘下跌0.17%，报9,647.25点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.21，上日收报64.325。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.41%，报1,038.5点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.13%，报527.21点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.29%，报56.9175；卢布兑欧元升值0.84%，报63.8025。(完) (编译 杜明霞；审校 白云)