金砖国家：6月9日股汇市收盘纵览

路透6月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月9日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.09%，报1,018.19点。

中国股市：沪综指续收升至一个半月新高，上海本地股板块涨幅居前

中国汇市：人民币兑美元小幅收跌，美联储议息临近市场谨慎观望

香港股市：收低，英国大选结果及中国通胀数据影响大盘士气

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巴西股市：股汇市交易商关注该国选举法院的一个案件审理情况，如果法官判决巴西总统特梅尔(Michel Temer)在2014年的选举中使用非法竞选经费，他可能下台。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.87%，报62,210.558点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2906/21，上日收报3.2637/52。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.31%，报45,874.22点；大盘综合指数收盘上涨0.5%，报52,216.93点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，静待穆迪公布南非主权信贷评等

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印度股市：小幅上涨，扳回稍早的跌幅，因欧洲股市对英国选举导致“悬峙议会”的结果反应平淡，但股指仍在五周来首次下跌。BSE指数收盘上涨0.16%，报31,262.06点；NSE指数收盘上涨0.22%，报9,668.25点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.24，上日收报64.21。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.29%，报1,041.49点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.21%，报528.34点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.2%，报57.03；卢布兑欧元贬值0.09%，报63.86。(完)