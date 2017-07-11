金砖国家：7月11日股汇市收盘纵览

路透7月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月11日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.88%，报1,018.20点。

中国股市：沪综指收市小跌，创业板退潮而金融股坚挺令大盘区间震荡

中国汇市：人民币转为收升，午后结汇突然大增境内外同时转升

香港股市：恒指收涨1.5%创四个月最佳表现，金融类股表现强劲

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巴西股市：上涨，交易员押注该国议员将会批准总统特梅尔改革劳工规定的计划，尽管政治危机依然持续。指标股指Bovespa指数收高1.28%，报63,832.152点，原油和铁矿石价格上涨提振了国有油企Petróleo Brasileiro和矿企淡水河谷的股价。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.2517/32，上日收报3.2589/95。

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南非股市：小幅上涨，金矿股领涨，得益于本币兰特走软，提振了以美元计算的企业海外获利。指标Top-40指数收涨0.47%，报46,192点；大盘综合指数收高0.36%，报52,376点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，跟随新兴市场货币走势

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印度股市：连续第二天收于纪录高位，跟随全球市场涨势。NSE指数收高0.15%，报9,786.05点，盘中曾首次站上9,800点；BSE指数收涨0.1%，报31,747.09点，盘中一度劲扬0.53%触及纪录高位。

印度汇市：卢比兑美元收报64.5875，上日收报64.53。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收跌0.46%，报1,001.51点；MSCI明晟俄罗斯指数收跌0.15%，报511.44点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.88%，报60.76；卢布兑欧元贬值1.49%，报69.665。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)