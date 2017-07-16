金砖国家：7月14日股汇市收盘纵览

路透7月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月14日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.61%，报1,047.05点。

中国股市：沪综指小幅收升至三个月新高，金融板块护盘市场观望氛围加重

中国汇市：人民币震荡收贬，全国金融工作会议期间市场交投谨慎

香港股市：恒生指数小涨创一年来最大周线升幅，受内地资金扶助

============================================================================

巴西股市：指标Bovespa指数连续第五天上涨，工程公司MRV Engenharia e Participações涨幅最大，此前该公司公布第二季强劲增长。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.4%，报65,436.179点。

巴西汇市：拉美货币上涨，此前美国公布的经济数据疲于预期，降低对美国今年第三次升息的押注。雷亚尔兑美元收报3.1839/49，上日收报3.2075/82。

============================================================================

南非股市：收盘上涨，矿业类指数涨0.82%，此前南非暂停实施新的矿业法，等待法庭裁决。指标Top-40指数收盘上涨0.54%，报47,309.26点；大盘综合指数收盘上涨0.56%，报53,597.96点。

南非汇市：兰特升至两周高位，因美元走低

=========================================================================

印度股市：NSE指数收盘小幅下跌，此前首次突破9,900点大关，因投资者在连续四日上涨后了结获利。BSE指数收盘下跌0.05%，报32,020.75点；NSE指数收盘下跌0.05%，报9,886.35点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.445，上日收报64.44。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.4%，报1,044.27点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.54%，报531.56点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.22%，报59.09；卢布兑欧元升值0.63%，报67.75。(完)