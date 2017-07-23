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金砖国家：7月21日股汇市收盘纵览
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2017年7月20日 / 晚上11点36分 / 16 天前

金砖国家：7月21日股汇市收盘纵览

路透新闻部

1 分钟阅读

路透7月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月21日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收涨0.07%，报1,060.18点。

中国股市：沪综指缩量收跌，连续上涨后小幅震荡进行技术性整理

中国汇市：人民币震荡微收升，汇率控制暂松或受中美谈判影响

香港股市：恒指收跌终结九连阳，自两年高位回落

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巴西股市：下跌，因原油价格下滑和燃料税上升打压巴西国家石油公司(Petrobras)的价格。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.39%，报64,684.183点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元呈拉锯走势，但周线仍可望连续第四周上涨。雷亚尔今日收报3.1401/08，上日收报3.1261/68。

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南非股市：下跌，矿业类股在本币兰特升值的影响下出现抛压。指标Top-40指数收盘下跌0.23%，报47,802点；大盘综合指数收盘下滑0.23%，报54,163点。

南非汇市：兰特反弹，因美元下滑

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印度股市：收高，连续第三周周线收高，Reliance Industries Ltd触及逾九年半高位，此前该公司公布强劲的季度业绩，并宣布推出支持4G的低价手机。BSE指数收高0.39%，报32,028.89点；NSE指数收高0.42%，报9,915.25点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.32，上日收报64.43。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下滑1.31%，报1,024.89点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘跌1.2%，报523.87点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.72%，报59.36；卢布兑欧元贬值0.96%，报69.22。(完) (编译 白云; 审校 于春红)

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