金砖国家：7月25日股汇市收盘纵览

路透7月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月25日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.24%，报1,061.69点。

中国股市：沪综指微收跌工行创九年半新高，热点轮动过快观望者居多

中国汇市：人民币兑美元微幅收跌，短期分歧较大但三季度走强概率大

香港股市：近收平盘，其他板块的广泛跌势抵消科技股涨势

============================================================================

巴西股市：触及一个月高点，因大宗商品价格上涨，推升蓝筹股淡水河谷及巴西国家石油公司(Petrobras)。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.87%，报65,667.624点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1667/74，上日收报3.1470/76。

============================================================================

南非股市：英美资源集团旗下的Kumba Iron Ore公布半年度获利跳增53%，并恢复派息，推动股价劲扬。指标Top-40指数收盘上涨0.34%，报48,223.29点；大盘综合指数收盘上涨0.24%，报54,499.11点。

南非汇市：兰特下跌，市场交投谨慎

=========================================================================

印度股市：对企业财报改善、经济增长加速及政府改革的预期，为今年市场的强劲涨势添柴加料，推升NSE指数盘中首度跨越万点大关，但之后回落，终场收盘下跌0.02%，报9,964.55点。BSE指数亦逆转稍早涨势收低0.05%，报32,228.27点，稍早曾创纪录高位32,374.30点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.38，上日收报64.34。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.36%，报1,010.06点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.54%，报513.85点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.22%，报59.87；卢布兑欧元升值0.19%，报69.73。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)