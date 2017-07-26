金砖国家：7月26日股汇市收盘纵览

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路透7月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月26日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.06%，报1,062.29点。
中国股市：沪综指收市微升，大型银行股依然坚挺但跟风欲望不强
中国汇市：美元指数反弹人民币续收跌，市场等待美联储决策声明
香港股市：收盘上涨，能源和金融类股涨势抵消其他类股下跌的影响
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1%，报65,010.572点。交易商担心政府可能下调今年财政目标，因经济复苏慢于预期限制财政收入。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1426/42，上日收报3.1667/74。
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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.71%，报48,563.79点；大盘综合指数收盘上涨0.62%，报54,836.19点，创2015年4月来最高，渐向纪录高位靠拢，得益于权重股Naspers进一步上涨。
南非汇市：兰特上涨，逆转过去两日颓势
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印度股市：BSE指数收盘上涨0.48%，报32,382.46点，创纪录收盘高位；NSE指数收盘上涨0.56%，报10,020.65点，首次收在万点大关上方，延续最近频创纪录新高的趋势。此前企业业绩利好，提振人气。
印度汇市：卢比兑美元收报64.3575，上日收报64.38。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.04%，报1,020.6点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.15%，报519.74点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.79%，报59.3975；卢布兑欧元升值0.03%，报69.7125。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)