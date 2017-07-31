金砖国家：7月31日股汇市收盘纵览

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路透8月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月31日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.31%，报1,066.23点。
中国股市：沪综指续收创三个半月新高周期股领涨，后市有望冲击3,300点
中国汇市：人民币兑美元收盘刷新逾九个月高点，午后冲击6.72元关口未果
香港股市：连续七个月收涨，受资源类股涨势提振
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.65%，报65,920.360点。因铁矿石价格大涨，淡水河谷股价上升，带动大盘上扬。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1176/83，上日收报3.1334/47。
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南非股市：触及纪录高位，受Naspers等权重股最近的涨势提振。指标Top-40指数收盘上涨0.66%，报48,873.13点；大盘综合指数收盘上涨0.59%，报55,207.41点，盘中触及55,366点的纪录新高。
南非汇市：兰特兑美元急挫1.69%，至两周低位
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印度股市：BSE指数收盘上涨0.63%，报32,514.94点，创纪录收盘高位，月线收涨5.15%；NSE指数收盘上涨0.63%，报10,077.1点，亦创纪录收盘高位，月线收高5.84%。
印度汇市：卢比兑美元收报64.18，上日收报64.15。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.72%，报1,007.14点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.07%，报519.22点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.36%，报59.78；卢布兑欧元贬值1.05%，报70.75。(完) (编译 杜明霞；审校 李爽)