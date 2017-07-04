金砖国家：7月4日股汇市收盘纵览

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路透7月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月4日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.74%，报1,006.72点。
中国股市：沪综指收市小跌结束三连升，蓝筹股继续调整
中国汇市：人民币续收跌逾百点，实需购汇旺盛但料续贬空间有限
香港股市：恒生指数收低1.5%创12月中以来单日最大跌幅，受腾讯拖累
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.08%，报63,231.590点。受淡水河谷等矿商股价跟随铁矿石价格下跌拖累。
巴西汇市：雷亚尔兑美元几近收平，报3.3080/02，上日收报3.3045/51。美国假期令交易量受限。
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南非股市：收低，因投资者对权重股Naspers进行获利了结，指标Top-40指数收盘下跌0.38%，报45,819.88点；大盘综合指数收盘下跌0.22%，报52,049.25点。
南非汇市：兰特兑美元走坚，市场交投清淡
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印度股市：小幅收低，结束三日连涨，因投资者对最近表现优异的ITC等股票进行获利了结。BSE指数收盘下跌0.04%，报31,209.79点；NSE指数收盘下跌0.02%，报9,613.3点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.7425，上日收报64.875。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.81%，报1,017.59点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.86%，报519.22点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.25%，报59.4125；卢布兑欧元贬值0.09%，报67.385。(完) (编译 杜明霞；审校 白云)