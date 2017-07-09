金砖国家：7月7日股汇市收盘纵览

路透7月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月7日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.37%，报1,002.48点。

中国股市：沪综指续收创逾两个半月新高，市场信心明显恢复大盘料续上行

中国汇市：人民币小幅震荡微收升，市场静待美国就业数据

香港股市：收低创四个月来最大单周跌幅，受央行政策紧缩疑虑打击

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.24%，报62,322.403点。

巴西汇市：雷亚尔上涨0.58%，与墨西哥披索等拉丁美洲货币走势一致。报告显示美国6月薪资成长迟滞，尽管就业增长强于预期，这提振对新兴市场资产的需求。雷亚尔兑美元收报3.2789/95，上日收报3.2979/85。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.72%，报45,670.49点；大盘综合指数收盘下跌0.74%，报51,900.26点。

南非汇市：兰特兑美元回软，因美国公布的就业数据强劲

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印度股市：NSE指数收盘小幅下跌，跟随全球市场疲软走势，不过Reliance Industries尾盘大涨缩减跌幅，助其止住连续三周的跌势。BSE指数收盘下跌0.03%，报31,360.63点；NSE指数收盘下跌0.09%，报9,665.8点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.585，上日收报64.775。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.64%，报995.24点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.56%，报506.53点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.32%，报60.355；卢布兑欧元贬值0.18%，报68.845。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)