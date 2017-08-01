金砖国家：8月1日股汇市收盘纵览

路透8月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月1日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.26%，报1,069点。

中国股市：沪综指连五日收升创近19个月新高，金融板块再度走强

中国汇市：人民币兑美元放量收升创逾九个半月新高，仍应择机结汇

香港股市：中国大陆国企股价强劲上扬，推动港股创26个月新高

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.9%，报66,516.235点。

巴西汇市：雷亚尔下跌，下议院周三将就是否授权最高法院胜利总统特梅尔贪腐指控进行投票。雷亚尔兑美元收报3.1245/60，上日收报3.1176/83。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.34%，报49,038.68点；大盘综合指数收盘上涨0.33%，报55,390.07点。

南非汇市：兰特兑美元续跌，因担心信贷评级遭下调

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印度股市：连续第二日收在纪录高位，Eicher Motors等汽车类股因月度销售数据乐观而上涨，提振大盘。BSE指数收盘上涨0.19%，报32,575.17点；NSE指数收盘上涨0.37%，报10,114.65点。印度央行周三将召开政策会议，外界普遍预期该央行将降息25个基点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.07，上日收报64.18。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.7%，报1,014.24点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.42%，报521.42点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.95%，报60.35；卢布兑欧元贬值0.73%，报71.265。(完) (编译 杜明霞；审校 李爽)