金砖国家：8月10日股汇市收盘纵览

路透8月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月10日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌1.19%，报1,056.21点。

中国股市：沪综指连二日收低，热点匮乏周期股跌幅居前拖累大盘

中国汇市：人民币连四日收升创11个月新高，客盘结汇意愿仍高涨

香港股市：获利了结等因素导致恒指收跌1.1%，万达酒店发展大涨20%

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1%，报66,992.089点，对2017和2018年政府预算赤字目标扩大的预期上升，打击了投资者对撙节举措的憧憬。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1747/56，上日收报3.1516/23。

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南非股市：从纪录高点下滑，朝鲜半岛紧张局势升温促使投资者避险。指标Top-40指数收盘下跌0.54%，报49,303.27点；大盘综合指数收盘下跌0.5%，报55,700.64点。

南非汇市：兰特走强，但后市仍偏空

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印度股市：连跌四日，塔塔汽车业绩逊于预期，拖累股指下滑，此外朝鲜半岛紧张局势也损及市场人气。BSE指数收盘下跌0.84%，报31,531.33点；NSE指数收盘下跌0.89%，报9,820.25点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.08，上日收报63.83。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.55%，报1,029.26点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.53%，报529.04点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.21%，报60.11；卢布兑欧元贬值0.29%，报70.77。(完) (整理 张荻； 审校 徐文焰)