金砖国家：8月11日股汇市收盘纵览

路透8月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月11日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌1.27%，报1,042.8点。

中国股市：沪综指收跌1.6%至逾三周新低，避险情绪上升周期股整体大跌

中国汇市：人民币小幅收跌成交放量，短期技术调整不改中期强势

香港股市：收挫2%并创年内最差单周表现，受朝鲜半岛紧张局势拖累

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巴西股市：对美国收紧政策路径放缓的预期，支撑对高风险资产的需求。不过拉美多数股市被朝鲜相关紧张局势拖累。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.55%，报67,358.586点。

巴西汇市：拉美货币周五上涨，此前数据显示美国通胀温和，令人怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年年底前再次升息的前景。雷亚尔兑美元收报3.1734/41，上日收报3.1747/56。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌1.09%，报48,766.71点；大盘综合指数收盘下跌0.98%，报55,155.13点。

南非汇市：兰特下跌，穆迪将公布南非评等决定

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印度股市：连续第五个交易日下跌，录得一年半以来最差周线表现，此前印度国家银行(SBI)公布疲软的6月当季财报后下跌，在朝鲜局势带来打压的情况下，进一步损伤市场人气。BSE指数收盘下跌1.01%，报31,213.59点；NSE指数收盘下跌1.11%，报9,710.8点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.13，上日收报64.08。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.67%，报1,022.41点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.24%，报522.5点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.41%，报59.8625；卢布兑欧元贬值0.08%，报70.825。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)