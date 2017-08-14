金砖国家：8月14日股汇市收盘纵览

路透8月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月14日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨1.04%，报1,053.65点。

中国股市：沪综指缩量收升，经济数据明朗市场观望情绪有所缓解

中国汇市：人民币兑美元续收跌，中间价仍有过滤意在缓和过快升势

香港股市：恒指收高1.4%，摆脱中国弱于预期数据的影响

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.37%，报68,284.660点。

巴西汇市：雷亚尔走势呈现拉锯，因预期政府将修正财政目标。路透上周报导指出，政府新目标中的今明两年基本预算赤字将扩大，因国会议员拒绝加税。雷亚尔兑美元收报3.2012/20，上日收报3.1734/41。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.7%，报49,108.55点；大盘综合指数收盘上涨0.56%，报55,465.65点。

南非汇市：兰特上涨，因评等遭下调忧虑缓解

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印度股市：NSE指数创下逾一个月来单日最大涨幅，自五日连跌走势回升，因投资人认为市场已经超跌，且全球市场因为美国升息前景转淡而上涨。BSE指数收盘上涨0.75%，创7月19日以来最大涨幅，报31,449.03点；NSE指数收盘上涨0.86%，创7月10日以来单日最大涨幅，报9,794.15点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.115，上周五收报64.13。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.85%，报1,031.13点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.09%，报528.17点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.01%，报59.87；卢布兑欧元升值0.39%，报70.5475。(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)