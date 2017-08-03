金砖国家：8月3日股汇市收盘纵览

路透8月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月3日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.55%，报1,064.07点。

中国股市：沪综指受金融股拖累续收跌，短线将调整以消化获利盘

中国汇市：人民币兑美元收盘续小跌，市场预期已变不应期待单边贬值

香港股市：收低，受金融和能源类股跌势拖累

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巴西股市：收低，因交易商对近期涨势了结获利；但市场对巴西结构性改革前景的信心升高则限制了股市跌幅。指标股指Bovespa指数收盘下跌0.53%，报66,777.130点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1129/36，上日收报3.1190/97。

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南非股市：受英美烟草提振再创新高，指标Top-40指数收盘上涨0.89%，报49,243.79点；大盘综合指数收盘上涨0.88%，报55,685.01点，盘中创纪录新高55,687点。

南非汇市：兰特兑美元下跌至三周低位，投资者转趋谨慎

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印度股市：连两日收低，银行股下跌，因外界质疑印度央行进一步降息的可能性。BSE指数收盘下跌0.74%，报32,237.88点；NSE指数收盘下跌0.67%，报10,013.65点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.69，上日收报63.7。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.78%，报1,029.41点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.69%，报528.08点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.38%，报60.36；卢布兑欧元升值0.2%，报71.65。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)