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金砖国家：8月4日股汇市收盘纵览
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2017年8月6日 / 凌晨3点05分 / 8 天前

金砖国家：8月4日股汇市收盘纵览

路透新闻部

1 分钟阅读

路透8月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月4日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.3%，报1,067.26点。

中国股市：沪综指收盘小跌，新热点匮乏短期上攻压力较大

中国汇市：人民币兑美元收盘创逾九个半月新高，关注晚间美国非农数据

香港股市：恒指小升连续四周录得涨幅，资源及金融股提供大盘支撑

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巴西股市：收高，指标股指Bovespa指数收盘上涨0.18%，报66,897.985点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元下跌，因美国非农就业报告强于预期，增强了美国实施今年第三次升息的前景，从而刺激对美元的买需。雷亚尔兑美元收报3.1247/54，上日收报3.1129/36。

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南非股市：小幅上涨，指标Top-40指数收盘上涨0.53%，报49,506.15点；大盘综合指数收盘上涨0.47%，报55,944.83点。

南非汇市：兰特跌至三周新低，因美国就业数据提振美元

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印度股市：逆转盘中稍早跌势收升，得益于投资者逢低买入银行类股。BSE指数收盘上涨0.27%，报32,325.41点；NSE指数收盘上涨0.53%，报10,066.4点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.58，上日收报63.69。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.26%，报1,026.73点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.37%，报526.14点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.65%，报59.97；卢布兑欧元升值1.46%，报70.6025。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)

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