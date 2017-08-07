金砖国家：8月7日股汇市收盘纵览

路透8月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月7日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.76%，报1,075.36点。

中国股市：沪综指收升结束三连跌，环保限产因素带动周期股集体走强

中国汇市：人民币近收平，客盘结汇大增使汇价与美指走势背离

香港股市：恒指收高，受到科技股及中资金融和资源股的涨势拉抬

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巴西股市：矿业和钢铁股上扬，带动大盘收高。指标股指Bovespa指数收盘上涨1.56%，报67,939.655点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1246/53，上日收报3.1247/54。

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南非股市：银行股扩大涨幅。指标Top-40指数收盘上涨0.52%，报49,763.82点；大盘综合指数收盘上涨0.39%，报56,163.6点。

南非汇市：兰特升1.7%，此前议长允许对总统祖马不信任案进行不记名投票

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印度股市：受资讯科技类股(IT)拖累收低，但塔塔钢铁财报强劲的预期提振该股股价，进而限制了大盘跌幅。BSE指数收盘下跌0.16%，报32,273.67点；NSE指数收盘下跌0.09%，报10,057.4点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.795，上日收报63.58。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.58%，报1,032.68点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.86%，报530.69点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.1%，报60.0325；卢布兑欧元贬值0.3%，报70.815。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)