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金砖国家：8月8日股汇市收盘纵览
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2017年8月9日 / 凌晨12点42分 / 5 天内

金砖国家：8月8日股汇市收盘纵览

路透新闻部

1 分钟阅读

路透8月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月8日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.24%，报1,075.99点。

中国股市：沪综指连二日收升，涨价逻辑继续演绎扩散农产品板块整体上扬

中国汇市：人民币大幅收涨逾百点至近十个月新高，客盘结汇偏强

香港股市：企业财报强劲激励恒指收涨，未受中国贸易数据疲软影响

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巴西股市：盘中升至三个月新高，得益于肉类加工商JBS股价大涨，指标股指Bovespa指数收盘下跌0.06%，报67,898.938点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1288/00，上日收报3.1246。

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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.38%，报49,572.69点；大盘综合指数收盘下跌0.33%，报55,980.05点。

南非汇市：兰特兑美元跌至近一个月低位，因总统祖马在不信任投票中过关

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印度股市：连续两日收低，金融和消费类股领跌。BSE指数收盘下跌0.8%，报32,014.19点；NSE指数收盘下跌0.78%，报9,978.55点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.625，上日收报63.795。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.55%，报1,048.69点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.25%，报537.31点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.36%，报59.8175；卢布兑欧元升值0.71%，报70.315。(完) (整理63.795 张荻； 审校 张涛)

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