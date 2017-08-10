金砖国家：8月9日股汇市收盘纵览

路透8月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月9日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.89%，报1,068.92点。

中国股市：沪综指小幅收跌，上涨动力仍不足市场热点持续切换

中国汇市：人民币大幅收涨259点创逾10个月新高，客盘结汇涌现

香港股市：收盘下跌，但地产开发类股上涨提供支撑

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.34%，报67,671.065点，避险情绪引发对肉类加工商JBS的获利了结。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1516/23，上日收报3.1288/00。

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南非金融市场9日(周三)因公共假期休市，10日(周四)将恢复正常交易。

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印度股市：连续第三日下跌，受医疗和金融股下挫拖累。BSE指数收盘下跌0.68%，报31,797.84点，为逾三周来最低收盘位；NSE指数收盘下跌0.71%，报9,908.05点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.83，上日收报63.625。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.31%，报1,034.98点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.01%，报531.86点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.28%，报59.9825；卢布兑欧元贬值0.36%，报70.5675。(完) (整理 张荻；审校 龚芳)