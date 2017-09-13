金砖国家：9月13日股汇市收盘纵览

路透9月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月13日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.25%，报1,099.46点。

中国股市：沪综指缩量震荡小幅收升，热点匮乏市场心态趋谨慎

中国汇市：人民币兑美元小幅收升无视中间价调整，仍可逢高结汇

香港股市：受亚股拖累收低，中国资源类股坚挺

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.33%，报74,787.567点。

巴西汇市：拉美货币下跌，因美国8月生产者物价反弹，刺激了对通胀加速上升的押注，而通胀升高可能促使美联储今年再度升息。雷亚尔兑美元收报3.1374/81，上日收报3.1285/90。

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南非股市：收低，投资者从主要海外市场走势中寻找指引。指标Top-40指数收盘下跌0.37%，报49,783.59点；大盘综合指数收盘下跌0.38%，报56,152.54点。

南非汇市：兰特跌逾1%至三周低位，受信贷评等下调忧虑拖累

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印度股市：NSE指数中止四连涨，从盘中所及近纪录高位回撤，炼油商股价尾盘下滑抵消了制药和国有银行股的涨势。BSE指数收盘上涨0.09%，报32,186.41点；NSE指数收盘下跌0.14%，报10,079.3点。

印度汇市：卢比兑美元收报63.995，上日收报64.035。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.52%，报1,118.38点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.51%，报573.09点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.43%，报57.96；卢布兑欧元升值0.15%，报68.9。(完)